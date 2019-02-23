Yaşar ailesinin acısı dinmiyor

Burdur'un Bucak ilçesinde, üniversite öğrencisi Tamer Yaşar'ın (22) öldüğü kazada tutuksuz yargılanan sürücü Mustafa Abay, 'basit taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kusur durumundan cezanın adli paraya çevrilmemesine de hükmetti. 26 Temmuz 2018'de yaşanan kazada 22 yaşındaki Yaşar, emniyet şeridinde elektrikli bisikletiyle ilerlerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

HAYALLERİ TOPRAK OLDU

Daha önce Abay'ın tutuksuz yargılanmasına isyan eden acılı anne baba Leyla ve Mehmet Yaşar, verilen cezaya itiraz etti. Bucak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması sonrası konuşan baba Mehmet Yaşar, sürücünün ehliyetine el konulmadığını, bir gün bile tutuklu kalmadığını söyledi. Yaşar, "Çocuğuma haksızlık yapıldı. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz" dedi. Anne Leyla Yaşar da cezayı yeterli bulmadığını, kararın vicdanları yaraladığını ifade etti. Leyla Yaşar, "Benim oğlumun hayalleri toprak oldu. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Çocuğumun hakkını ölene kadar arayacağım" dedi.