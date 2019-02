27 vizyon proje

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 'Gayemiz keyifle yaşanacak bir Konyaaltı' sloganıyla yola çıkan Cumhur İttifakı'nın Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, sosyal, kültürel, çevreci ve her kesime hitap eden 27 projesini SABAH Akdeniz'e açıkladı.Doğanoğlu, dünya standartlarında, her bireye söz hakkı veren, sosyal ve nefes alan bir Konyaaltı hedeflediğini söyledi. Kadının sabrı, özeni ve gayesiyle yönetilen bir Konyaaltı için çalışacağını ifade eden Doğanoğlu, "Konyaaltı'nda sevdiklerimizle hayatın tadını doyasıya çıkarmak, kaliteli yaşamak hepimizin en doğal hakkıdır. Mavi, yeşil ve Torosların zirvesinde beyazın buluştuğu bu tertemiz çevrede, hayatımızı güzelleştirmek, sosyal, kültürel, uluslararası ve çağdaş bir belediyecilik anlayışı için yola çıktım" dedi.Doğanoğlu'nun Konyaaltı'na değer katacağı vizyon projelerin başında 'Atatürk Kent Meydanı' geliyor. Proje, Boğaçayı Köprüsü'nün yanı başına 30 bin metre kare yeşil alanı olan 45 bin metre karelik bir kent meydanı yapımını kapsıyor. Konyaaltı'ndaki yerli ve yabancı STK'lar için düşünülen bir başka vizyon proje ise 'Gökkuşağı Kültür Merkezi'. Hurma, Toros ve Siteler mahallerinde 25 bin metre karelik alanda 'Sağlıklı Yaşam Merkezi' yapılacak. Engellileri de düşünen Doğanoğlu, Liman Mahallesi'nde 'Engelsiz Sevgi Merkezi' projesini hayata geçirecek.Projeleri arasında özellikle sosyal, kültür ve sanatı ön plana çıkaran AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Doğanoğlu, mevcut belediye binasında başkanlık makamı olarak kullanılan 300 metre karelik alanı kültür ve sanat salonu yapacağını açıkladı. Yeni bir yaşam merkezi için 'Ulusal Egemenlik Parkı'nı hayata geçireceğini de belirten Doğanoğlu, "İçerisinde kütüphane, sanat atölyeleri, açık sergi alanı ve kreş yer alacak. Liman Mahallesi'nde güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek 'AGORA' projesini yapacağız" diye konuştu. Doğanoğlu, Toros Mahallesi'nde her gün açık olacak 'Toros Pazarı'nı kuracaklarını da kaydetti.Doğanoğlu, Saklıkent Kayak Merkezi'nde mücadele edecek kayak takımları oluşturacak ve Saklıkent Uluslararası Kayak Yarışmaları düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Doğa yürüyüşleri için alternatif yollar geliştireceğiz. Yabancılara yuva olan ilçede yerel ve farklı kültürlere ait Yöresel Giysi Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi, belediye tiyatrosu, bando ve orkestrası kuracağız. Feslikan Yaylası, Roma Hamamı, Olbia Antik Kenti gibi projeleri turizme kazandıracağız. 'Sırt Çantamda Konyaaltı' projesi ile Beydağlarındaki güzellikleri gençlerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Projeler içinde evcil hayvanlar için 'Sessiz Dostlar Evi', engelli vatandaşlar için Sosyal Beceri Merkezleri, yaşlılar için Evde Sağlık Hizmetleri, kreş ve anaokulları, Kadın Dayanışma Merkezi de bulunuyor.KONYAALTI'NIN güzelliğini korurken mevcut dokuyu bozmadan park ve bahçeleri arttırıp yaşam alanlarını çoğaltmayı hedeflediklerini söyleyen Doğanoğlu, mavi ile yeşili, insanla doğayı buluşturma gayesinde olduklarının altını çizdi. 'Doyran Mesire Alanı' ve 'Alageyik Mesire Alanı' yaparak vatandaşı doğa ile buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Doğanoğlu, Gürsu Mahallesi'nde içerisinde oyun bahçeleri, kütüphane ve kreş bulunan 'Çamlık Parkı'nı yapacaklarını ifade etti. Dere ıslahı projelerine de yer verilen projeler içinde, Kuşkavağı, Hurma, Arapsuyu1, Arapsuyu2 ve Altınkum dereleri ıslah projeleri de dikkat çekiyor,