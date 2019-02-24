Çocukların gizli kahramanı oldu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA yaşayan emekli memur Fatma Tevekkül Karademir, 2 yıl önce başlayarak her gün ördüğü bir çocuk kazağını takım haline getirip, de paketledikten sonra aylık olarak Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve ihtiyacı olan çocuklara dağıttırıyor. Karademir, sosyal hizmet birimini bu ayki ziyaretinde hazırladığı hediye paketlerini teslim etti. Ördüğü kazakların her ilmeğini Kelime-i Tevhid'le işlediğini anlatan Karedemir, "Emekli olduktan sonra çocuklar için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kazakları ördükten sonra altına uyacak kıyafetleri de alıp yıkayıp ütüleyerek getirdim. Ben mutluyum inşallah çocuklar da mutlu oluyorlardır" dedi.