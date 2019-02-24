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Depodan elma alımı başlıyor

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Depodan elma alımı başlıyor
AK Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde elma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçti. Bilgiç, depolarda 400 bin ton elmanın, kilosu 1. 80 TL ile 2.10 TL arasında alınacağı ve İstanbul ile Ankara'daki tanzim satış noktalarına gönderileiceğini da satışa sunulacağı bildirildi.

ANLAŞMALAR SAĞLANDI
Bilgiç, anlaşmanın sağlandığını ve alımların kısa sürede başlayacağını açıkladı. Bilgiç, Başkan Erdoğan'ın elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiğini vurguladı.
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Depodan elma alımı başlıyor
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