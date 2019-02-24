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Dost eli uzandı

’nın Finike ilçesinde ormanlık alana bırakılan kedi ve köpeklere 20 gönüllü sahip çıktı. Sevimli dostları ziyaret eden gönüllüler mama ve su vererek açlıktan ölmelerini engelledi

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Dost eli uzandı
Antalya'nın Finike ilçesinde hayvanseverlerden oluşan gönüllü grup, Finike- Elmalı karayolunun yüksek kesimlerinde, orman ve yol kenarına terk edilen sokak köpeklere dost elini uzattı. Yaklaşık 20 kişinin yer aldığı grup, terk edilen hayvanları yaşam alanlarında ziyaret ediyor. Hayvan dostları, ormanlık alanlardaki köpekleri besleyerek yaşama tutunmalarına yardımcı oluyor ve hasta olanları da kliniklere götürüp tedavi ettiriyor.

SAYILARI GIDEREK ARTIYOR
Veteriner kliniğinde çalışan Tülay Yanık, ilçe merkezinden uzaktaki hayvanların soğukta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yanık, "Burası Avlan bölgesi olarak geçiyor. Birçok hayvansever olarak yaklaşık 2 aydır besleme yapmaya geliyoruz. Hayvanlar oldukça zor durumda ve bu bölgede su dahi yok. Bu yüzden sayıları 40'dan 10'a kadar düştü. Ama biranda bu sayı 50'ye çıkıyor. Çünkü terk ediliyorlar" dedi.

20 KEDİ
Bir dönümlük bahçesi olan evde, 2 köpek ve 20 kediyle oturan Alman Yulia ile kocası Hans Holnaicher ise emekli maaşlarının büyük bir bölümünü evlerindeki ve sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara harcıyor. Evde hayvanlarla yaşamanın zor olduğunu ama onların çocukları gibi olduğunu anlatan Holnaicher, "Sokakta çok köpek var. Ben eşimle beraber geliyorum, mama veriyorum ama birilerinin yardım etmesi lazım" diye konuştu.

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Dost eli uzandı
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