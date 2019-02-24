Herkes gerçekleri görüyor

BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,iki gündür Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde seçim bürolarının açılışına katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, CHP'li belediyelerin hizmetleri ile kirli ittifakı eleştirdi.Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye seçim ofisinin açılış törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, 5 yıldızlı oteli olmayan tek sahil ilçesi Gazipaşa'nın imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığını belirterek, ilk 5 yıldızlı otelin temellinin mart ayında atılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde hemşehri dernekleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Alanyalı hemşehrilerimiz gerçekleri gördü. Karşılarında kurulan ittifakın için de 'HDP var mı? Bunlar hain mi, bunlar PKK'nın kontrolünde mi? Peki zillet ittifakı ne? Bunlar kontrol etmiyor mu? Bu ittifakı FETÖ kurmadı mı? Onlar kurdu. Ama Alanyalılar, Antalyalılar geçit vermeyecek. Siz arkadaşlarımızı tekrar iş başına getirin. Biz onlarla beraber Adem Murat Yücel ve Menderes Türel ile beraber Alanya'yı ve Antalya'yı ihya etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ÇAVUŞOĞLU, AK Parti Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hizmetlerinin yanında olduklarını söyledi. Alanya'da Antalya'da karşılarına hizmet edecek bir ekibin çıkmadığını aktaran Çavuşoğlu, bugüne kadar doğru dürüst bir projeyle Cumhur İttifakı karşısına çıkılmadığını ifade etti.