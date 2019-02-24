Nakil beklerken sergi açtı

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AKUT Lenfoblastik Lösemi hastası Rojda Çakır (15), ilik nakli olmak için geldiği Antalya'da, 4 aylık tedavi sürecinde akrilik, guaj, pastel, yağlı boya ve karakalemle onlarca resim yaptı. Ablasından alınacak ilikle yaşama tutunacak olan Rojda, yaptığı resimlerinden oluşan ilk sergisini de tedavi gördüğü hastanede açtı.Ablası Elif Çakır'dan (19) yapılacak ilik naklini beklerken hastane odasında resimler yaptığını belirten Rojda, ilk sergisini açmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Ortaokuldan beri resim yaptığını anlatan Rojda, "En çok karakalem seviyorum" dedi. Rojda, kendisi gibi ilik nakli bekleyen ve ilik nakli olan yaşıtlarına, hayata sımsıkı sarılmalarını tavsiye etti. 8 çocuk sahibi anne Nejla Çakır ise kızının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini ifade etti.