Vefalı evlat yardım istiyor

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ANTALYA'DA felçli annesine bakmak için çobanlık mesleğini bırakan Nihat Aktaş (61), kendisine bakıcı maaşı bağlanmasını istiyor. Annesinin tuvalet ihtiyacından çamaşırlarının yıkanmasına kadar tüm ihtiyaçlarını gören Aktaş, "Bıçak kemiğe dayandı diyoruz ya, kemiği deldi geçti" dedi.Aktaş, ağır KOAH, guatr, astım hastası ve kalp yetersizliği bulunan annesinin felç kaldığını söyledi. Bakıcı maaşı almak için bir hastaneye giderek annesine engelli raporu çıkardığını anlatan Aktaş "Yüzde 78 engelli raporu verildi. Farklı bir hastaneye gittik. Orası yüzde 85 engelli raporu verdi ama ağır engelli olarak belirtmediği için herhangi bir yardım sağlanamadı" ifadelerini kullandı. Annesi Neziha Ekici'ye (78) baktığı için çalışamayan Aktaş, vefat eden babasından kalan bin 300 lira emekli maaşıyla geçimini sağladıklarını ifade etti. Aktaş, "Belediye aş evinden yemek geliyor, komşularımız yardım ediyor. Ama kira, elektrik, su ve faturalar derken işin içinden çıkamıyoruz" diyerek yardım istedi.