130 bin liralık gasp vurgunu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a (47) telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, evdeki altınları alarak kaçan 2 dolandırıcı, jandarma tarafından yakalandı. Olay 21 Şubat'ta Dolbazlar Mahallesi'nde meydana geldi.Halime Aksoy'u telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi eşi Cemil Aksoy'un altın hırsızlığına karıştığını, evde bulunan altınların fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söyledi. Halime Aksoy, bir yandan telefonla konuşurken, diğer yandan da gelen kişiye kapıyı açıp, evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi. Eve gelen Onur Kılıçarslan, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Halime Aksoy'un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı. Halime Aksoy durumu jandarmaya bildirdi. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının Halime Aksoy'u Gürcistan'dan aradığı belirlendi.Güvenlik kamerası incelemesi sonucunda tespit edilen Onur Kılıçarslan operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, Halime Aksoy'a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen altın ve para Halime Aksoy'a teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Onur Kılıçarslan ve altınları saklaması için verileceği öğrenilen Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.