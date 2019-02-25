Alanya takım oldu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçı ve ligdeki konumlarını değerlendirdi. Çok zor bir lig ortamı olduğunu ve 3 puanın çok önemli hale geldiğinin altını çizen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Ligde orta pozisyonları yakaladık. Takım olma yolunda çok ciddi mesafe kat ettik. Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya, o görüntüyü de dışarıya vermeye başladı" şeklinde konuştu. Her şeyi beraber yapabilen, pas yüzdesi yüksek, pozitif oyun oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan, izleyiciye zevk vermeye çalışan bir takım görüntüsü vermeye çalıştıklarının altını çizen Yalçın, son haftalarda bunda başarılı olduklarını söyledi. Yalçın, "Mücadeleyi sahada görmek ve oyuncuların ekstra performansı bizi mutlu ediyor" dedi.KONTROL BIZDEYDIMaçı da değerlendiren Yalçın,ifadelerini kullandı.