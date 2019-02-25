Alkollü sürücü uslanmadı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kaza yapan sürücünün 4.08 promil alkollü olduğu belirlenirken sürücü belgesine 2 yıl el konuldu. Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde meydana geldi. D.Y.'nin kullandığı 07 EEP 62 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak durdu. Alkolmetre cihazını üflemeyen D.Y.'nin 4.08 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullandığı için daha önce el konulan sürücü belgesini yakın bir tarihte geri aldığı belirlendi. Ehliyetine 2 yıl el konulan D.Y. mahkemeye sevk edildi.