Bitcoin cinayetine ceza yağdı

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ANTALYA'DA geçen yıl Şükrü Mert Ersoy'u (23) hesabındaki sanal para olan bitcoini almak için boğarak öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 5 sanık hakkında karar verildi. 'Türkiye'nin ilk bitcoin cinayeti' olarak kayıtlara geçen olayda tutuklu sanıklar Moray Akça, Mehmet Yeşilkaya, Fırat Burun ve Sergen Yasak'a ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu ve 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, Seydo Salacak'a da toplam 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Duruşmanın ardından açıklama yapan öldürülen Şükrü Mert Ersoy'un babası Turgut Ersoy'un avukatı Etem Erman Güneş, "17 ay süren hukuk mücadelemiz nihayet son buldu ve suçlular yerel mahkemece cezalandırıldı ancak istinaf ve Yargıtay süreçlerinin de takipçisi olacağız. Belki gideni geri getirmez ama bu karar bir nebze de olsa acılı ailenin yüreğine su serpti" dedi. Olay 14 Eylül 2017'de yaşanmıştı. Annesiyle yaşayan Şükrü Mert Ersoy, Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde otomobilinde boğularak öldürüldü. Olayla ilgili polis 5 kişiyi yakalarken, olayın Ersoy'un hesabındaki dijital para birimi olan bitcoine el koymak amacıyla gerçekleştiği öğrenilmişti.