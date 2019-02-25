Denizlerin korunması için eğitim verildi

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ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Akdeniz Girişimi tarafından Ortak Liderlik Forumu kapsamında, Denizlerin Korunması İçin Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi başlıklı eğitim yapıldı. 3 gün süren eğitimde Türkiye, Tunus ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 Akdeniz ülkesinden 16 katılımcı yer aldı.Eğitim Programı Koordinatörü ABD'li Anne Walton, "2015'ten bu yana devam eden Liderlik Forumu, 14 faklı ülkeyi kapsıyor. Süreç içerisinde 5 yüz yüze ve 16 internet bazlı eğitim seansı gerçekleştirildi. Amacımız, doğayı korumak için yenilikçi yaklaşımlarla çözümler geliştirebilmek" dedi.