Denizlerin korunması için eğitim verildi

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Akdeniz Girişimi tarafından Ortak Liderlik Forumu kapsamında, Denizlerin Korunması İçin Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi başlıklı eğitim yapıldı. 3 gün süren eğitimde Türkiye, Tunus ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 Akdeniz ülkesinden 16 katılımcı yer aldı.
4 YILDIR SÜRÜYOR
Eğitim Programı Koordinatörü ABD'li Anne Walton, "2015'ten bu yana devam eden Liderlik Forumu, 14 faklı ülkeyi kapsıyor. Süreç içerisinde 5 yüz yüze ve 16 internet bazlı eğitim seansı gerçekleştirildi. Amacımız, doğayı korumak için yenilikçi yaklaşımlarla çözümler geliştirebilmek" dedi.