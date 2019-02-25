Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Denizlerin korunması için eğitim verildi

Denizlerin korunması için eğitim verildi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Denizlerin korunması için eğitim verildi
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Akdeniz Girişimi tarafından Ortak Liderlik Forumu kapsamında, Denizlerin Korunması İçin Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi başlıklı eğitim yapıldı. 3 gün süren eğitimde Türkiye, Tunus ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 Akdeniz ülkesinden 16 katılımcı yer aldı.

4 YILDIR SÜRÜYOR
Eğitim Programı Koordinatörü ABD'li Anne Walton, "2015'ten bu yana devam eden Liderlik Forumu, 14 faklı ülkeyi kapsıyor. Süreç içerisinde 5 yüz yüze ve 16 internet bazlı eğitim seansı gerçekleştirildi. Amacımız, doğayı korumak için yenilikçi yaklaşımlarla çözümler geliştirebilmek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlerin korunması için eğitim verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN