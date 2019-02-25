Dev tesis 15 ayda teslim edilecek

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AYTEMİZ Alanyaspor tesisine kavuşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahmutlar'da 75 milyon TL'lik bedelle yaptırılacak tesislerin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından atıldı. 20 bin metrekarelik spor tesisinin temel atma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.Mahmutlar'daki temel atma töreni öncesinde taraftarlar, Bakan Çavuşoğlu'na üzerinde Antalya'nın plakası olan 07 rakamı ve isminin yazılı olduğu Alanyaspor formasını hediye etti. Bakan Çavuşoğlu," dedi.Çavuşoğlu daha sonra protokol üyeleri butona basarak temel atma töreni gerçekleşti.