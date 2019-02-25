Dev tesis 15 ayda teslim edilecek

AYTEMİZ Alanyaspor tesisine kavuşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahmutlar'da 75 milyon TL'lik bedelle yaptırılacak tesislerin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından atıldı. 20 bin metrekarelik spor tesisinin temel atma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.
TARIHİ BİR GÜN
Mahmutlar'daki temel atma töreni öncesinde taraftarlar, Bakan Çavuşoğlu'na üzerinde Antalya'nın plakası olan 07 rakamı ve isminin yazılı olduğu Alanyaspor formasını hediye etti. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün hepimizin sevdası Alanyaspor'umuz için tarihi bir gün. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı bir tesisin temelini birlikte atıyoruz. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri şu anda Antalyaspor'da ve gurur duyuyoruz. Yine Türkiye'nin değil sadece, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ikinci tesisi de Alanyaspor'umuzun olacak. Her ikisinde de Menderes Türel'in imzası var
" dedi. Çavuşoğlu, iş bitim süresi 24 ay olan tesisleri yapacak firmanın yetkilisiyle yaptığı pazarlıkla iş bitim süresini 15 aya indirdi.
Çavuşoğlu daha sonra protokol üyeleri butona basarak temel atma töreni gerçekleşti.