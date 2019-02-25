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Filenin akrepleri play-off biletini aldı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Filenin akrepleri play-off biletini aldı
TÜRKİYE Bayanlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, 22. haftada karşı karşıya geldiği Gelişim Koleji'ni mağlup ederek play-off'a katılmaya hak kazandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Filenin Akrepleri, hedefine ulaştı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk seti 25-22 alan ev sahibi, ikinci seti 18-25 kaybetti. Üçüncü sette de 20-25 kaybeden Akrepler, dördüncü 25- 18 alarak beraberliği sağladı. Altın sette ise rakibine üstün 15-6'lık üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar, zafere ulaştı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de izlediği mücadele sonrası konuşan Antalyaspor Antrenörü Gökhan Egeli, "Sporcularım önemli bir engeli daha aştı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Maç büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kazanmak çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.
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Filenin akrepleri play-off biletini aldı
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