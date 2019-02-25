Filenin akrepleri play-off biletini aldı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Bayanlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, 22. haftada karşı karşıya geldiği Gelişim Koleji'ni mağlup ederek play-off'a katılmaya hak kazandı.Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk setialan ev sahibi, ikinci setikaybetti. Üçüncü sette dekaybeden Akrepler, dördüncü 25- 18 alarak beraberliği sağladı. Altın sette ise rakibine üstün 15-6'lık üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar, zafere ulaştı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de izlediği mücadele sonrası konuşan Antalyaspor Antrenörü Gökhan Egeli,şeklinde konuştu.