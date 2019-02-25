Finike’de ‘Cumhur’ birlikteliği fark yarattı

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı MHP'li Nail Dülgeroğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) görkemli bir şekilde açtı. Açılışa MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, meclis üyesi adayları ve yaklaşık iki bin vatandaş katıldı. Açılış öncesi Alanya Belediyesi Mehteran Takımı kısa süreli bir gösteri gerçekleştirdi. İttifakın gücüne dikkat çeken Dülgeroğlu, "31 Mart'ta benimle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'dir benim dayanağım. Hedefimiz Finike'yi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak. Bu hizmetlere kavuştururken Menderes Türel Başkanımızın desteği şart" diye konuştu.