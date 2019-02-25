Galibiyet özlemi takımı panikletti

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de son 7 maçtır kazanamayan Antalyaspor'da kötü giden seri Sivas deplasmanında bozuldu. Ligde evinde dokuz maçtır yenilmeyen Sivasspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı takımda moraller yerine geldi. Son galibiyetini 15. haftada oynanan Bursaspor maçında alan Akrepler'de galibiyeti değerlendiren teknik direktör Bülent Korkmaz, 7 maçlık galibiyet özleminin stres ve baskı yarattığını vurguladı. Özellikle Sivaspor'un golü sonrası takımda panikleme yaşandığını anlatan Korkmaz, "Golü yiyene kadar ki bölümde iyi oynadık. Biz de geri yaslanmayı istemeyiz ama oyun oraya getirdi. İyi oynamak da önemliydi ama kazanmak önemliydi" dedi.İlk yarı takını iyi bir oyun sergilediğinin altını çizen Korkmaz, "Hem oyunun hem topun hakimiydik. Gol pozisyonlarına girdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve pozisyon da vermedik" dedi. Sivas deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Korkmaz,ifadesini kullandı.