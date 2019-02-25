Gerçek bir aşk hikayesi

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Antalya'da Osman Bakanca (37) ile tekerlekli sandalyeye mahkum Cahide Celebi Bakanca'nın (30) aşk hikayesi filmleri aratmıyor. 2016 yılında tanışan çift, kısa sürede evlilik kararı aldı. Ancak Osman Bakanca'nın ailesi "Bu kız engelli. Evlenemessin. Ya o, ya biz" resti çekti.Osman Bakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kız Cahide'yi seçti. 8 yaşından buyana yurtta büyüyen Cahide mutluluğu Osman Bakanca ile buldu. Çift 17 Şubat 2017 tarihinde Denizli'de evlendi. Cahide hayalindeki gelinliği giydi. Evlilikten bir yıl sonra Cahide Bakanca hastalandı. Böbreğini kaybetti. Eşine Osman bir böbreğini vermek istedi. Ancak uyumlu çıkmadı. Cahide, ağabeyi Önder'den aldığı böbrekle hayata tutundu. Bu süreçte de Osman Bakanca eşi Cahide'nin iyileşmesi için başından bir dakika bile ayrılmadı.Osman Bakanca, "O benim beynim, ben onun eli ayağıyım" diye konuştu. Cahide Bakanca ise anne olmak istediğini, yurttan evlat edinmek istediklerini belirterek, "Ben yurtta büyüdüm. Oradan aldığımız çocuğa da gerçek bir annelik babalık yapabiliriz" dedi.