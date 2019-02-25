Köylerin ortak alanları satıldı

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, mahalle ziyaretlerine devam etti. Zübeyde Hanım Caddesi ve Doğu Garajı esnafı ile Büklüce, Denizyaka, Denizkent ve Parakende mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Öz, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yönetimini eleştirdi. AK Parti ve MHP ilçe yönetiminin de eşlik ettiği Öz, mevcut belediye yönetiminin köylerde bulunan arazilerini alacaklarına karşılık olarak müteahhitlere verdiğini söyledi. Hasan Öz, "Manavgat Belediyesi köylerde yer bırakmadı. Her gün duyuyoruz, alacaklarını isteyen müteahhitlere 'paramız yok, şu şu köylerde arsamız var onları verelim' diyorlar. Sizler belki bilmiyorsunuz ama köylerde belediyeye ait yer kalmadı. Eskiden sizin köyünüzün mahallenizin ortak kullanım alanı olan yerler şimdi müteahhitlerin oldu. Bunlara bir 5 yıl daha görev verirseniz bilmiyorum artık nereleri satacaklar" dedi.