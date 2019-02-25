Mutlu çocuğun sırrı onu kabul etmekte

BUGÜN NELER OLDU

EĞİTİM bilimci, akademisyen ve yazar Dr. Özgür Bolat, TerraCity Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen 'Anne Baba Okulu Semineri'nde mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin tüyolarını verdi. Mutlu çocuk yetiştirmenin ilk sırrının çocuğu olduğu gibi kabul etmek olduğunu ifade eden Bolat, anne ve babaları çocuğu kendi ihtiyaçları için kullanmaması konusunda uyardı.Seminer arasında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Dr. Özgür Bolat, çocuğa küsme, utandırma, suçluluk hissi verme gibi durumların hepsinin çocuğun 'ben, ben olduğum için değerli değilim' demesine yol açtığını, bunun da çocuğun bütünlüğünü bozduğuna dikkati çekti. "Çocuğun hayatına çok müdahale edip onun gelişim ihtiyacını engellemeyin" diyen Bolat, kitaplarını da imzaladı.