Rıfat Dede 3 kişiye umut oldu

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BURDUR'DA evinin merdiveninden düşüp başından ağır yaralanan ve dün beyin ölümü gerçekleşen 86 yaşındaki Rıfat Yakar'ın organları bağışlandı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri ve iki böbreği Antalya'da özel bir hastanenin organ nakli birimi görevlileri tarafından nakil bekleyen hastalar için alındı. Karaciğerin İzmir'de, bir böbreğin ise Antalya'da bir hastaya nakledileceği bildirildi. Diğer böbrek için henüz nakil hastasının belirlenmediği açıklandı.Yakar'ın damadı İbrahim Özev ve torunu Rıfat Yakar, organ bekleyen çok sayıda hasta olduğunu belirterek bu davranışlarının örnek olmasını istediklerini söyledi. Burdur Devlet Hastanesi Başhekimvekili ve Organ Nakli Sorumlu Dr. Mustafa Güngör de Rıfat Yakar'ın organlarının bağışlanmasının Burdur'da örnek bir davranış olduğunu belirterek ailelere teşekkür etti.