Seçim telaşından çöpleri unuttular

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li belediyelerin asli işini bırakıp seçim çalışmalarına ağırlık vermesi nedeniyle ilçelerde çöp dağları oluştu. Sokakta kalan ve etrafa kötü kokular saçan çöpler, vatandaşları isyan ettirdi. İsyanları sosyal medyadan duyuran vatandaşların hedefinde, 'Farkımız var' sloganıyla seçime hazırlanan Muratpaşa Belediyesi vardı. Çöp fotoğrafları ile Farkımız var sloganını birlikte paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Farkınız çöp dağları oluşturmak", "Çöp bile toplayamayan fazla konuşmasın" yorumlarında bulundu.Kaleiçi'nde çöpleri klasik müzikle toplanmasını haber olarak servis ettiren Muratpaşa Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Eşit hizmet dediler. Ama Lara bölgesinde ve deniz kıyısında yoğunlaşan hizmet ve yatırımlar, iç bölgelere uğramıyor. Müziğe gerek yok, çöpleri toplayın yeter" sözleriyle tepkilerini gösterdi. Mahallelerine üvey evlat muamelesi yapıldığını iddia edenler kervanına Bayındır Mahallesi de katıldı. Salı Pazarı'nı yer aldığı 324 sokak yol kenarı çöplüğe dönüşmesi, mahalle sakinlerini kızdırdı. Yol kenarı bir süredir yemek atıkları, çöp yığınları ve inşaat atıklarıyla dolu olan bölgele duvar kenarında biriken çöpler zamanla etrafa koku yaymaya başladı. Sağlık tehlikesine de neden olan bu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi.Yayılan koku etrafı rahatsız etmeye başladı. Bu duruma isyan eden mahalle sakinleri, "Bu alana uzun süredir bölgede bulunan cafelerden ve TIR'lardan çöp atılıyor. Bu yetmezmiş gibi işyerlerinde yapılan tadilatın moloz atıkları da bu alanlara bırakılınca çöp dağları oluştu. Bir süre sonrada çöp yığınları etrafı rahatsız edici kokular yaymaya başladı" dedi. Alınmayan çöpler bir yandan koku yayarken diğer yandan da sinek yapmaya başladı. Mahallenin büyük bir bölümünü sinekler bastı. Bu durum karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Kış ortasında mahalleyi sinek bastı" dedi.