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Simülasyon Merkezi’nde ilk film heyecanı yaşandı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Simülasyon Merkezi’nde ilk film heyecanı yaşandı
ANTALYA Dokuma- Park'taki, 30 koltuklu Kepez Simülasyon Merkezi açıldı. Dokuma Açık Hava Müzesi içerisinde yer alan merkezde ilk film izlenimine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da katıldı. Antalya ve Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı film heyecanla izlendi. Merkezde, 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izleyecek olan ziyaretçiler, 5 duyuya hitap eden hareketli simülasyonla büyük bir heyecan yaşayacak.
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