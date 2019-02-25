Tatilin ilk günü kapkaça uğradı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'YA tatile gelen İngiliz turist Cumhuriyet Meydanı'nda gezinti yaptığı sırada, parfüm satma bahanesi ile parası kapkaç yapıldı. Şoka giren M.F. uzun süre konuşmadı. M.F. tatilinin ilk günü Kaleiçi, Yat Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nı görmek için gezintiye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'na geldiğinde. Seyyar parfüm satıcısı M.F.'nin yanına yaklaşarak parfümlerini satmaya çalıştığı sırada cüzdanından 10 Paunt ve 65 TL'sini alıp kaçtı.Tatilini ilk günü neye uğradığın şaşıran M.F. şoka girdi. Bir süre sonra durumu valilikte görevli polislere bildirdi. Şikayetin ardından polis alarma geçti. Kısım ekipleri olay yerine gelerek bölgeyi gören MOBESE kamera görüntülerini inceleyerek kapkaç yapan seyyar parfüm satıcısı tespit etti. İngiliz M.F.'de görüntülerden kap kaç yapan kişiyi polise doğruladı. Polis bileği döğmeli kap kaççının yakalanması için çalışma başlattı.