Zeynep’ın hedefı dünya şampıyonluğu

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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu milli kick boks sporcusu Zeynep Gültekin (23), gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Gültekin, Burdur'da kick boks antrenmanlarına devam ediyor, aynı zamanda da bu spora yeni başlayan minik sporculara gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor. Gültekin, hedefinin memleketinde kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu anlattı.ŞANLIURFA'NIN Ceylanpınar ilçesinden üniversite eğitimi için Burdur'a gelen Gültekin, lise yıllarında imkansızlıklar nedeniyle memleketinde spor yapamadığını belirterek, "Tekvando yapmak istiyordum, ama imkansızlıklardan dolayı spora başlayamadım. MAKÜ beden eğitimi öğretmenliğini kazanıp Burdur'a gelince kick boks sporuna başladım. Hocamın destekleriyle birçok Türkiye derecesi yaptım. 2015 yılında Hırvatistan'da dünya üçüncüsü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.