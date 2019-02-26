134 yıllık piyazın sırlarını anlattı

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ANTALYA mutfağının simge yemeği piyazda, 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan ilk restoran olan Topçu Kebap'ın işletmecisi Mesut Topçu, piyazın yapım aşamasını ve inceliklerini anlattı. Antalya'nın ilk restoranı olan 134 yıllık Topçu Kebap'ın üçüncü kuşak temsilcisi olan Mesut Topçu, piya- zın hazırlanış tarzının nesilden nesle aktarıldığını söyledi.Antalya piyazının en önemli özelliğinin özel tarator sosu olduğunu söyleyen Topçu, sosun içinde sarımsak, limon, sirke ve tahin kullanıldığını kaydetti. Topçu, "Limon, sarımsak ve tuz birlikte dövülüyor. Daha sonra sirkeyle karıştırılarak tahinin içindeki acı yağı çıkartılıyor. Yağın iyice çıkması için 20 saate yakın bekleniyor. Malzemelerin oranları da çok önemli" dedi.