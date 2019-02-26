Antalya ‘gülistanlık’ oluyor

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Diyanet-Sen Antalya Şubesi 'Din Görevlileri Buluşması'nda yaptığı konuşmada gönül belediyeciliğine vurgu yaptı. Başkan Türel, Antalya'yı imar ederken gönülleri de ihya etmeye çalıştıklarını söyledi. Diyanet-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen buluşmaya katılan Başkan Türel, Antalya'yı imar etmeye çalışıyorken, aynı zamanda gönülleri de ihya etme gayretlerimizi eksik etmediklerini söyledi. Başkan Türel, "Köprülü kavşakların, kanalizasyonun, alt yapı üst yapı çalışmalar o şehrin geleceği açısından önem arz eder. Ama bir şehrin geleceği bu imar çalışmalarıyla beraber ihya çalışmalarıyla birleşirse işte o zaman şehir gülistanlık olur. Gönlü taş olan bir belediye başkanının şehri de taş olur. Gönlü zengin olan belediye başkanının şehri de gülistanlık olur" ifadelerini kullandı.