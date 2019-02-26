Antalya’da özel buluşma

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OYUNCU, sunucu ve yazar Ceyda Düvenci, serebral palsi (beyin felci) hastası kızı Melisa (8) ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak hazırladığı 'Meli Melek 2019' ajandasını imzalamak ve sevenleriyle buluşmak için Antalya'ya geldi.Düvenci, ağlamak istediğimde deli gibi ağladağını söyledi. Sanatçı, "Kendimi hiç tutmuyorum. Özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor" dedi. Hastalıkla mücadelede deneyimlerini paylaşan Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu" diye konuştu.