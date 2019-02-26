Baba katiline ömür boyu hapis

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ANTALYA'DA babası Hüseyin Doğru'yu (60) döverek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Doğru'ya (38) ceza yağdı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Süleyman Doğru'ya 'kasten üst soydan akrabayı öldürme' eyleminden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Duruşmadaki hal ve tavırlarını indirim nedeni olarak gören heyet, cezayı ömür boyu hapse çevirdi.Fatma Doğru, oğlu Süleyman Doğru'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben olayı görmedim ama eşimi Süleyman öldürmüş olabilir. Olay gününden önce sanıkla maktul arasında olaylar olmuştu. Sanık babasını defalarca darp etmişti" dedi. Olay Kepez ilçesinde, 14 Ağustos 2018'de meydana gelmişti. Daha önce de aralarında tartışma yaşanan baba oğul, yeniden kavga etti. Babasını yere düşüren Süleyman Doğru, yerde tekmelediği babası Hüseyin Doğru'yu kanlar içinde evde bırakarak kaçtı. Daha sonra amcasının kızını arayan Süleyman Doğru, "Babamı evde kanlar içerisinde buldum. Babam ölmüş. Bana suç atacaklar" dedi.