Bataklıktan yarışmalara

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etabı tamamlanan ve bir süre öncetarihi bir gün yaşandı. Bataklıktan yaşam alanına dönüşenAntalya, Sakarya, Rize ve Adanalı sporcuların, Antalya Boğaçayı'nda yaptıkları deneme kano yarışları bölgeye yeni bir ivme kazandırdı. Yarışları vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.Yarışlar sonunda konuşanBurada sporlarla ilgiliher türlü aktivitenin yapılabileceğiniaktaranAntalyabir sahil şehri. Antalya'dasu sporlarına bundan sonra dahaçok değer vermemiz lazım. Burasıözellikle kano, kürek ve yelkeniçin çok güzel bir parkur oldu.Bundan sonra belki de uluslararasıyarışmaların yapılabileceği,Antalya çok önemli bir eseri,değeri kazandı" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, "Kaderine terk edilmiş ve adeta makus talihi içerisinde, ottan, çöpten geçilmeyen Boğaçayı'nı halkımıza güzel bir gezi ve yaşam alanı olarak kazandırmak istiyorduk. Buranın aynı zamanda sportif etkinliklerle de canlanması hedeflerimizden biriydi. ŞBurası kartpostalları