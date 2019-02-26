Bataklıktan yarışmalara

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etabı tamamlanan ve bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Boğaçayı Projesi'nde
tarihi bir gün yaşandı. Bataklıktan yaşam alanına dönüşen Boğaçayı'nda ilk kez kano yarışları gerçekleştirildi.
Antalya, Sakarya, Rize ve Adanalı sporcuların, Antalya Boğaçayı'nda yaptıkları deneme kano yarışları bölgeye yeni bir ivme kazandırdı. Yarışları vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER
Yarışlar sonunda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 8 ay önce bataklık olan yerin, sinek üretim merkezi olduğunu söyledi.
Burada sporlarla ilgili
her türlü aktivitenin yapılabileceğini
aktaran Karaloğlu, "Kano, kürek, yelken yapılabilir.
Antalya
bir sahil şehri. Antalya'da
su sporlarına bundan sonra daha
çok değer vermemiz lazım. Burası
özellikle kano, kürek ve yelken
için çok güzel bir parkur oldu.
Bundan sonra belki de uluslararası
yarışmaların yapılabileceği, belki İngiltere'de olduğu gibi üniversitelerin kano takımlarının yarışabileceği güzel bir pist oldu.
Antalya çok önemli bir eseri,
değeri kazandı" diye konuştu.
MAKUS TALİHİNİ YENDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, "Medyanın da 'çılgın proje' olarak nitelendirdiği bir eserdi.
Kaderine terk edilmiş ve adeta makus talihi içerisinde, ottan, çöpten geçilmeyen Boğaçayı'nı halkımıza güzel bir gezi ve yaşam alanı olarak kazandırmak istiyorduk. Buranın aynı zamanda sportif etkinliklerle de canlanması hedeflerimizden biriydi. Şimdi hedeflerimizden birini gerçekleştirdik. Boğaçayı, Antalya'nın cennet köşesi oldu.
Burası kartpostalları