Emlak zengini bir aydır kayıp

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ANTALYA'DA geçen ay emlakçısı ile görüşmek için evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Asım Bayram'ı (82) arama çalışmaları devam ediyor. Bayram son görüldüğü Kepez ilçesindeki su dolu obrukta arandı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada Asım Bayram'ın izine rastlanamadı. Sadece replika olduğu belirlenen tabanca şeklinde bir çakmak bulundu.Polis Asım Bayram'ın ismi açıklanmayan emlakçısının da ifadesine başvurdu. Bayram'a ait aracı da bulamayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ediyor. Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak kayıp başvurusunda bulunmuştu.