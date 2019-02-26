Fotoğrafçı CAMPOS

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AYTEMIZ Alanyaspor'un Angola asıllı forvet oyuncusu 31 yaşındaki Djalma Campos, yeşil sahalardaki yeteneğini fotoğrafçılıkta da konuşturuyor. Boş vakitlerinde foto safariler yaptığını söyleyen turuncu-yeşillilerin son dönemlerdeki en gözde futbolcularından Djalma Campos, antrenmanda gazetecilerin elinden makineyi alarak takım arkadaşlarının fotoğrafını çekti. Djalma Campos, "Hedefim gelecekte bir sergi açmak. Bu yeteneğimi de profesyonel alana taşımayı hedefliyorum. Çünkü düşünüp de söyleyemediklerimi fotoğraf karelerine yansıtıyorum. Fotoğraflar bir insanın, doğanın ve o ülkenin görsel dilidir" dedi. Campos bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 4 gol atarak ve 4 de asist yaparak takımına katkı verdi.