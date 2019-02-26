Isparta’nın halı doktoru

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ISPARTA'DA yaşayan 75 yaşındaki halı ve kilim tamircisi Cengiz Akkuş, zamanla yıpranan halı ve kilimlerin ömrünün uzamasını sağlıyor. Sitre Mahallesi'ndeki atölyesinde 40 yıldır iğne ve ipliği elinden bırakmayan tamirci Cengiz Akkuş, farklı illerden gelen halı ile kilimlerin saçaklarını yenileyip, delik, çürük ve yıpranmış kısımlarını el emeğiyle ilmek ilmek onarıyor.Akkuş, mesleğin yitip gitmemesi için çalışmalarına devam ettiğini belirterek, Isparta'da bu işi sadece kendisinin ve kardeşinin yaptığını dile getirdi. Halıcılığa küçük yaşlarda merak saldığını ve hayatının büyük kısmının halıyla iç içe geçtiğini söyleyen Akkuş, "Halı işinde çekirdekten yetiştim. Buraya gelen yırtılmış, eskimiş halıları tamir ederek orijinali gibi yapıyoruz, yeniliyoruz. Çok değerli halılar, kilimler geliyor" dedi.Akkuş, mesleğin yitip gitmemesi için yapılacak her çalışmaya ve gençlere öğretilmesi konusunda her zaman hazır olduğunu vurguladı. Öğrenmek isteyen öğrencilere kapılarının açık olduğunu anlatan Akkuş, "Zamanında buraya staja gelen öğrenciler arasında öğretmen ve akademisyen olanlar oldu. Bu sadece bir iş değil, aynı zamanda bir sanat" ifadelerini kullandı.