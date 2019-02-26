Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kadınlara diyet ve spor eğitimi

Kadınlara diyet ve spor eğitimi

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Kadınlara diyet ve spor eğitimi
ANTALYA Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesinin tanıtımı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kadınlara spor eğitimlerinin yanı sıra, sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo verebilme konusunda da destek olunacak. Kepez Belediyesi, 7 ayrı noktada step, aerobik ve pilates kursları verilen spor merkezlerinin sayısını da proje kapsamında 13'e çıkarttı. Diyet Uzmanı Kübra Efe ile NLP Uzmanı Murat Koçyiğit etkinlik kapsamında spor merkezlerindeki kadınlara seminer verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlara diyet ve spor eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN