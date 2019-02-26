Kadınlara diyet ve spor eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesinin tanıtımı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kadınlara spor eğitimlerinin yanı sıra, sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo verebilme konusunda da destek olunacak. Kepez Belediyesi, 7 ayrı noktada step, aerobik ve pilates kursları verilen spor merkezlerinin sayısını da proje kapsamında 13'e çıkarttı. Diyet Uzmanı Kübra Efe ile NLP Uzmanı Murat Koçyiğit etkinlik kapsamında spor merkezlerindeki kadınlara seminer verdi.