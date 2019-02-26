Meleklere sahada rakip dayanmıyor

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 16. hafta maçında deplasmanda Yalıkavak'ı 27-32 yenerek puanını 22'ye yükseltti. Karşılaşmada ilk yarıyı 5 sayı farkla, 11-16, önde kapatanMuratpaşa Belediyespor, ligdeKadınlar Hentbol Süper Ligi'nde her iki takımın da şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gereken