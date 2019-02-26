Meleklere sahada rakip dayanmıyor

MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 16. hafta maçında deplasmanda Yalıkavak'ı 27-32 yenerek puanını 22'ye yükseltti. Karşılaşmada ilk yarıyı 5 sayı farkla, 11-16, önde kapatan Paşanın Melekleri, Kübra Sarıkaya'nın 12 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan 27-32 galip ayrıldı.
Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta kendi evinde Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde her iki takımın da şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gereken mücadele, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak.