Muhtarlığa kadın ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA muhtar enflasyonu yaşanıyor. Merkezde 230, il genelinde toplam 912 mahallenin yer aldığı Antalya'da, her mahallede ortalama 10 ile 13 aday yarışıyor. Kent merkezinde 2 binin üstünde muhtar adayı göğüslemek için mücadele veriyor. Merkezin dışında 682 mahalle için 5 bine yakın muhtar adayı yarışıyor. Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemin muhtarlığa ilgiyi artırdığnı belirterek, "Muhtar maaşı bin 900 lira oldu. Cumhurbaşkanımız muhtarları İspanya'ya, umreye götürüyor" diye konuştu.Antalya il genelinde kadın muhtar adaylarının sayısı 70'i geçti. Gürsu Mahallesi'nden aday olan Derya Kazancı, gece gündüz çalışıyor. Kazancı, "Mahallemizi kentin altın boynuzu yapmak için çalışacağım. Sosyal dokulara önem vereceğim" dedi. Sinan Mahallesi'ne aday olan Nazmiye Atapek de muhtarlığı kadınların iyi yapacağını belirterek, "Mahallenin sorunlarını anne gözüyle görüyoruz" dedi.