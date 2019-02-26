Öğretmene son görev

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da önceki akşam Konyaatlı ilçesi Batı Çevreyolu Hurma Mahallesi'nde yaya geçidinde trafik canavarı can aldı. Yolun karışısına geçmek için yaya geçidini kullanan 52 yaşındaki Burhanettin Şirin'e hasta nakil ambulansı çarptı. Matematik öğretmeni Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir amlunsla hastane gönderildi.Burhanettin Şirin'i kendisi gibi öğretmen olan kardeşi Bülent Şirin morgdan gözyaşları içinde teslim aldı. Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Şirin'in cenazesini öğrencileri omuzlarında taşdı. Okulun kız öğrenciler ise gözyaşlarına boğuldu. Uncalı Mezarlığı'ndaki cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da katıldı. Talihsiz kaza sonucu yaşamını yitiren öğretmen Burhanettin Şirin'in cenazesi havayolu ile Ankara'ya götürüldü. Kumluca'dan bir yıl önce Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tayin olan Burhanettin Şirin'in bir bir oğlu olduğu ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.Yılların matematik öğretmeni Burhanettin Şirin'in kazadan 3 saat önce arkadaşları ile birlikte piknikte çektirdiği fotoğraf geriye kalan tek anı oldu.