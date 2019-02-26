Şampiyon Rekita

BUGÜN NELER OLDU

2019 Tour Of Antalya, son gün koşulan 157 kilometrelik Side- Antalya Etabı ile tamamlandı.Genel Ferdi Klasman birinciliğini ise Leopard Pro Cycling'ten Szymon Rekita elde etti ve Magenta Renkli Mayo'yu sırtına geçirdi. Tour of Antalya'da21 ülkeden 28 takımın ve 165 sporcunun iştirak ettiği yarışa 121 sporcu katıldı.Magenta renkli mayoyu Rekita'ya, ana sponsor AKRA-Barut Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut giydirdi. Antalya ValisiBu ödül töreninde ayrıca iki kez İtalyan Bisiklet Turu'nu kazanan Gilberto Simoni de podyuma çıkarak birinciyi kutladı.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, etabı kazanan Corendon Circus takımı sporcusu Roy Jans ile üçüncü ve ikinci gelen sporcuların ödüllerini Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile birlikte verdi. Küçükbakırcı, "" dedi.