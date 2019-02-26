Şampiyon Rekita

2019 Tour Of Antalya, son gün koşulan 157 kilometrelik Side- Antalya Etabı ile tamamlandı. Etabı Corendon Circus'tan Roy Jans 3 saat 26 dakika 21 saniye ile kazandı.
Genel Ferdi Klasman birinciliğini ise Leopard Pro Cycling'ten Szymon Rekita elde etti ve Magenta Renkli Mayo'yu sırtına geçirdi. Tour of Antalya'da takım birinciliğine ise Leopard Pro Cycling takımı ulaştı.
121 BİSİKLETÇİ MÜCADELE ETTİ
21 ülkeden 28 takımın ve 165 sporcunun iştirak ettiği yarışa 121 sporcu katıldı. Tour Of Antalya'nın Genel Ferdi Klasman Birincisi Leopard Pro Cycling'ten Szymon Rekita oldu.
Magenta renkli mayoyu Rekita'ya, ana sponsor AKRA-Barut Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut giydirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Tour of Antalya'nın galibine madalya ve ödülünü takdim etti.
Bu ödül töreninde ayrıca iki kez İtalyan Bisiklet Turu'nu kazanan Gilberto Simoni de podyuma çıkarak birinciyi kutladı.
TANITIMA KATKI SAĞLADI
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, etabı kazanan Corendon Circus takımı sporcusu Roy Jans ile üçüncü ve ikinci gelen sporcuların ödüllerini Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile birlikte verdi. Küçükbakırcı, "Sporseverler dört gün boyunca mükemmel yarışlar izledi. Bu yarışlar aynı zamanda tanıtıma katkı sağladı
" dedi.