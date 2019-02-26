Yeni Kepez’e 123 proje

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Kepez'in yönetimine 3'üncü kez talip olan Cumhur İttifakının AK Partili Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, '123 proje ile hedef 2023' hedeflerini açıkladı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kamuoyuna açıklanan mega projeler ile Kepez, 2023 yılına taşınacak. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, 2009'da 41 proje, 2014'te 70 proje ile yola çıkmıştı.Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde sosyal belediyecilik anlayışını kazandığını ifade eden Tütüncü, "2004 yılıyla birlikte vizyon belediyeciliği ile tanıştık. Bu yeni evre, gönül belediyeciliği evresidir" dedi. Tütüncü, "2009'da göreve geldiğimizde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi. Kepez, imar, mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009'da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, başardık" dedi.Kepez'de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, "İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere 'Kepez'de yaşıyoruz' diyorlar" dedi.2009'da yola çıkarken sloganlarının 'Kepez'e taze kan Hakan' olduğunu hatırlatan Tütüncü, "41 proje ile yola çıktık. 60 proje yaptık. 2014'de70 proje sözü verdik, 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. Üçüncü beş yıllık dönemde hedef büyüttük. Kepez'e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışır" dedi.Tütüncü'nün açıkladığı projeler arasında Masa Dağı Rekreasyon Alanı dikkat çekti. Tütüncü, "Yeni yatırımlarla daha güzel bir şehir hayal ediyoruz" dedi. Ayrıca projeler arasında Kepez Balık Pazarı, 10 bin kişilik Kepez Spor Stadyumu, 166 bin metre kare Kepez Kent Meydanı, Anadolu Türk Mahalleleri ve Kepez Üniversitesi göze çarptı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menders Türel, "Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü'nün 127 projesi, Millet İttifakı'nın Büyükşehir adayı olan arkadaşın ise 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı var ama içinde halk yok. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Biz devrettiğimizde Antalya en ucuz su kullanan şehirdi, geri geldik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalandırmakla olmaz" dedi.MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'un ise hedefinde CHP ve HDP ittifakı vardı. Aksoy, "PKK terör örgütüne terör örgütüdür diyemeyenlerin ve onların sözde uzantıları olanları ile kol kola girenlerle Kepez'de mücadele edeceğiz" dedi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Sayın Böcek 2014'te 24 tane proje yapacağım demiş bunun 12'sini gerçekleştirememiş. Şimdi de çıkmış 77 proje açıklamış. Çok basit ve ucuz projeler. Bizim Büyükşehir'de 359, Kepez'de 123 projemiz var. Fark ortada. Antalya'yı şaha kaldıracağız" dedi.KEPEZ Belediyesi'nin 123 projesi arasında 18 yeni yatırım projesi yer alıyor. Bu projeler arasında özellikle Masa Dağı Rekreasyon Alanı ile Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi ilgi çekti. 'Cazibe merkezi' ise 21 madde Kepezlileri heyecanlandırdı. Bu maddeler arasında Zeytincilik, Portakal ve Bilim festivalleri ile Şehitler, Tasavvuf, Deniz, Tren müzesi gibi projeler yer aldı. 23 maddede ise 'insan odaklı belediyecilik' projeleri sıralandı. Bu projeler arasında ise 'Hobbit Park', 'Sokak Oyunları Festivali', 'Tekno Kafe' öne çıktı. 17 maddeli 'çevre ve doğa dostu belediyecilik' başlığında ise 'Millet Bahçesi', 'Bisiklet Taksi' ve 'Hayvan Eğlence Parkı' dikkat çekti. 'Engellilere yönelik' ise 7 proje yer alırken, 'ekonomi' alanında 9, 'kültür sanat' alanında 8, 'sağlık ve spor' başlığında 9, 'eğitim' başlığında ise 11 madde sıralandı.