Gücü yetiyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in ikinci yarısında beklediği sonuçları alamayan ve oynadığı futbolla ilk yarıdaki performansını aratan Antalyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda elde ettiği Sivasspor galibiyeti ile moral bulurken kalan haftalara daha güvenli bir sıralamada girmeyi başardı.Akrep, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.Antalyaspor'un konuk edeceği Ankaragücü'ne son maçlarda şansı tutuyor.Bu 10 karşılaşmanın 7'sini kazanan Akrep, 3 maçta ise beraberlikle yetindi. Antalya bu son 10 maçta rakibine 16 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gürdü.Antalya'da 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor ile deplasmanda 6 maçtın galip gelemeyen Ankaragücü'nü karşı karşıya getirecek olan maç öncesi kırmızı beyazlılarda tam kadro halinde çalışmanın da sevinci yaşanıyor.Tarık ve Celustka'nın bu hafta da kadroya alınmayacağı, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Mevlüt ise teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.Antrenman bitiminde Mevlüt Erdinç için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Mevlüt, teknik heyet ve takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastasını kesti. Antrenmanda, minyatür kale müsabakasını ise Zeki Yıldırım'ın olduğu takım kazandı.Antalyaspor'da genç futbolcu Halil İbrahim Sevinç, 4-8 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak UEFA Assist U17 Turnuvası'na katılacak olan U17 Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi. Halil İbrahim'in Milli Takım'a davet edilmesi kırmızı beyazlıları gururlandırdı.