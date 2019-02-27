Gücü yetiyor

SÜPER Lig'in ikinci yarısında beklediği sonuçları alamayan ve oynadığı futbolla ilk yarıdaki performansını aratan Antalyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda elde ettiği Sivasspor galibiyeti ile moral bulurken kalan haftalara daha güvenli bir sıralamada girmeyi başardı. Sivas deplasmanından alınan 3 puanla öz güven kazanan kırmızı beyazlı takım, Cuma günü de Ankaragücü'nü evinde konuk edecek.
Akrep, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Antalyaspor'un konuk edeceği Ankaragücü'ne son maçlarda şansı tutuyor. Bu güne kadar 40 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Akdeniz temsilcisi 15 kez gülerken Başkent ekibi 11 kez kazanabildi. 13 Mayıs 2007 tarihinde Antalya'da oynanan ve Ankaragücü'nün 1-0 kazandığı karşılaşmadan sonra oynanan 10 maçta Antalya rakibine hiç yenilmedi.
Bu 10 karşılaşmanın 7'sini kazanan Akrep, 3 maçta ise beraberlikle yetindi. Antalya bu son 10 maçta rakibine 16 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gürdü.
TAM KADRO ÇALIŞTILAR
Antalya'da 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor ile deplasmanda 6 maçtın galip gelemeyen Ankaragücü'nü karşı karşıya getirecek olan maç öncesi kırmızı beyazlılarda tam kadro halinde çalışmanın da sevinci yaşanıyor. Bu hafta cezalı oyuncusu bulunmayan Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Sivas maçı kadrosuna alınmayan Celustka, Tarık ve Mevlüt de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Tarık ve Celustka'nın bu hafta da kadroya alınmayacağı, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Mevlüt ise teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
MEVLÜT'E SÜRPRİZ KUTLAMA
Antrenman bitiminde Mevlüt Erdinç için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Mevlüt, teknik heyet ve takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastasını kesti. Antrenmanda, minyatür kale müsabakasını ise Zeki Yıldırım'ın olduğu takım kazandı.
GENÇLER GURUR VERİYOR
Antalyaspor'da genç futbolcu Halil İbrahim Sevinç, 4-8 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak UEFA Assist U17 Turnuvası'na katılacak olan U17 Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi. Halil İbrahim'in Milli Takım'a davet edilmesi kırmızı beyazlıları gururlandırdı.