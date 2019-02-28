3 aylık Reyhan’ın şüpheli ölümü

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebek, evde ölü bulundu. Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan anne Asiye Karademir (24), daha sonra serbest bırakıldı. Asiye Karademir ise elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibinin elektrik sayacını sökmesi nedeniyle bebeğinin donarak öldüğünü iddia etti.Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Karademir, önce 500, ardından 800 lira gelen elektrik faturasını ödeyemediği ve bu nedenle ev sahibiyle kavga ettiğini anlattı. Kavga sonrası ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü, bebeği üşümesin diye 2 gün bir arkadaşının evinde kaldığın anlatan Karademir, "Daha fazla misafir kalamayınca eve döndüm. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde buldum. Vücudu kaya gibiydi" diye konuştu. Yaşananlara isyan eden Karademir, "Kızımın yaşamasına izin verilmedi. Böyle kişilerin yaşamasını istemiyorum. Cezaları neyse çekmelerini istiyorum" diye konuştu.