A.Alanyaspor’da keyifler yerinde

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yapan turuncu-yeşilliler oldukça neşeli göründü.İdmandan önce oyuncuları ile mini bir toplantı yapan Sergen Yalçın, öğrencilerini Kasımpaşa galibiyetinden dolayı bir kez daha kutladı. Daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, dar alanda pas ve istasyon çalışması, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda 3'lü turnuva gerçekleştirdi.Alanyaspor'un yükselen yıldızı Ozan Tufan, yapılan antrenmana hasta olduğu için katılmadı. Küçük bir soğuk algınlığı geçirdiği öğrenilen Ozan'ın dinlendiği belirtildi.Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Fernandes'in de tedavisinin sürdüğü açıklandı.