A.Alanyaspor’da keyifler yerinde

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yapan turuncu-yeşilliler oldukça neşeli göründü.
TEŞEKKÜR ETTI
İdmandan önce oyuncuları ile mini bir toplantı yapan Sergen Yalçın, öğrencilerini Kasımpaşa galibiyetinden dolayı bir kez daha kutladı. Daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, dar alanda pas ve istasyon çalışması, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda 3'lü turnuva gerçekleştirdi.
OZAN'A NAZAR DEĞDİ
Alanyaspor'un yükselen yıldızı Ozan Tufan, yapılan antrenmana hasta olduğu için katılmadı. Küçük bir soğuk algınlığı geçirdiği öğrenilen Ozan'ın dinlendiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Yunan stoper Tzavellas da hasta olduğu gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Fernandes'in de tedavisinin sürdüğü açıklandı.