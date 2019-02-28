Açıkla hangisini yaptın?

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2014 seçimi öncesi söz verdiği 33 büyük projeden sadece düşük bütçeli 10'unu hayata geçiren CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in savunması, 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti. 'Hana verdiğin sözler başkan' manşeti atan SABAH Akdeniz'e 'Yalan yazıyorlar' diye iftira atan CHP'li Sözen katalogda yer alan ve yapmadığı projeleri konuşmak yerine vaat ettiğinden daha fazlasını yaptığını iddia etti.Vatandaş buluşmasında eline SABAH Akdeniz'i alarak konuşan CHP'li Sözen, "Kirli siyaset yapılıyor", "Çirkin bir üslup kullanıyorlar" sözleri ile yaptıklarını anlatmak yerine iftira atma yolunu seçti. CHP'li Başkan'ın sadece "Kitapçıkta olmayan hizmetleri de yaptım" sözleri kendisini savunmaya çalışması ise içine düştüğü çıkmazı ortaya koydu. Verdiği sözleri sadece katalogda kalan Sözen'in kendisine şimdi tek tek soruyoruz.Projeler arasında dikkat çeken ve vaatler çöplüğüne atılan 'Şehitler Anıtı'yla ilgili konuşan Sözen'in "Menderes Türel başkanla el sıkıştım. Bu ülke için canını veren şehitlerimize şehitlik yapmak istiyorum dedim. Büyükşehir Meclisinde arıtmanın yerini vermek koşuluyla Çakalderesi'ndeki yeri bana verme sözünü verdi. Aradan 5 yıl geçti şehitlik yerini vermedi" sözlerinin de yalan olduğu ortaya çıktı. Çakalderesi'ndeki alan Büyükşehir Belediyesi'ne değil Hazine'ye ait.1- Manavgat Ulaşım Master Planı: YAPTIN MI? 2- Sorgun Doğa Parkı: YAPTIN MI? 3- Manavgat Eğlence Merkezi: YAPTIN MI? 4- Manavgat Yat Limanı: YAPTIN MI? 5- Kum Mevkisi Spor Kompleksi: YAPTIN MI? 6- Sorgun Tenis ve Sağlıklı Yaşam Merkezi: YAPTIN MI? 7- Manavgat Tekne İmal ve Çekek Yeri: YAPTIN MI? 8- Manavgat Organize Sanayi Bölgesi: YAPTIN MI? 9- Manavgat Üniversitesi: YAPTIN MI? 10- Mahalle ve Köy Konakları: YAPTIN MI? 11- Köylerin Altyapı ve Üstyapı çalışmaları: YAPTIN MI? 12- Organik Köy Pazarları: YAPTIN MI? 13- Oymapınar Turizm Bölgesi: YAPTIN MI? 14- Köprülü Kanyon Milli Parkı: YAPTIN MI? 15-Titreyen Göl Ekolojik Parkı: YAPTIN MI? 16- Sorgun Botanik Parkı YAPTIN MI? 17-Türkiye'nin 7 Harikası Projesi (Minyatür Park): YAPTIN MI? 18- Şehitler Anıtı: YAPTIN MI? 19- Türk Beleni Kent Ormanı (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPTI) 20- Doğal Afet Merkezi: YAPTIN MI? 21- Emekliler Dinlenme ve Kültür Evleri: YAPTIN MI?ŞEHITLER Anıtı'nın yerinin Büyükşehir Belediyesi'ne değil Orman Bakanlığı'na ait olduğu belirlendi. CHP'li Sözen'i yalanlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Parkı yapamamasının mazeretini bize yüklüyor. Orası Büyükşehir'in değil, Orman Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Orman Bakanlığı yetkililerine de sorduk. Bir de baktık ki böyle bir talep de yok. Madem böyle bir niyetin var git müracaatını yap. Şayet bu konuda istekli olsaydın gereken her türlü desteği önceden nasıl verdiysek şimdi de verirdik" dedi.