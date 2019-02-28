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Arkadaş katili 1 gün kaçabildi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019
Arkadaş katili 1 gün kaçabildi
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde evden ayrılma konusunda aralarında anlaşmazlık çıkması sonucunda Nevzat Esen'i (52) 6 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan katil zanlısı Recep E. (44), önceki gece cami avlusunda asayiş ekiplerince yakalandı. Korkunç olay Dinek Mahallesi'nde meydana gelmişti.

CAMİ AVLUSUNDA BULUNDU
Arkadaşını bıçakladıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildiren Recep E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine de evi bulma konuşunda yardımcı olduktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayın ardından kaçan Recep E. Aliş Cami avlusunda yakalanarak gözaltına alındı. Arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olan zanlı Recep E., emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Arkadaş katili 1 gün kaçabildi
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