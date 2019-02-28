Babanın yardım çığlığı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında beyin travması nedeniyle yatağa bağlı kalan 18 yaşındaki Yonca Hakgüden'in ailesi kızlarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Gözü yaşlı baba tek hayalinin kızının yeniden anne ve baba demesi olduğunu kaydetti. Kaza, Kepez ilçesinde 24 aralık 2016'da meydana geldi. Çalıştığı kuaförden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Yonca Hakgüden, trafik kazası kurbanı oldu.Ailesi tarafından bir bebek gibi bakılan, hiçbir tepki vermeyen, sadece babasının sözlerine gülümseyen Yonca, bugüne kadar 16 ameliyat geçirdi. Yonca, son olarak kollarını hareket ettirebilmesi için Adana'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir dizi daha ameliyat olması gereken Yonca'nın masraflarını inşaat işçisi baba Arif Hakgüden ve ev hanımı anne Leyla Hakgüden'in bütçesini aştı. Aile çaresizlik içinde bekliyor.AMELIYAT için destek isteyen gözü yaşlı baba Hakgüden, "Ben hiçbir zaman para ya da kendim için bir şey istemiyorum. Kızımın tedavisini istiyo- rum. Yürüsün, konuşsun başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. Kızımın altını değiştirip, banyosunu yaptırdığını anlatan baba Arif Hakgüden, "Bir bebek gibi bakıyorum. Eşim çalışmıyor. Benim de düzenli bir işim yok. Sürekli kızımlayım" dedi. Hakgüden, "Kızımın 'anne, baba' demesini bile çok özledim. Anne desin, baba desin çok istiyorum. Bir baba anne olarak evladımızın gözümüzün önünde erimesi bizi kahrediyor. Kimse bizim yaşadıklarımızı yaşamasın" ifadelerini kullandı.