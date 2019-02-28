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tapu için geliyor

30 yıldır çözülemeyen Kırcami imar sorununda son adım atılıyor. 2 Mart’ta ’ya gelecek olan ve Başkan Türel hak sahiplerine tapu dağıtımı yapacak

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Bakan Kurum tapu için geliyor
KANGRENE dönen Kırcami imar sorununun çözümünde son adım atılıyor. 12 mahalleyi kapsayan alanda tapuları 2 Mart'ta dağıtılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla Güzeloluk Anadolu Lisesi'nde tapu dağıtım töreni düzenlenecek.

KIRCAMİ'NİN DÜĞÜNÜ VAR
Konuyla ilgili müjdeyi AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Enç verdi. Kırcami'de vatandaşlarla buluşan Enç, en az Kırcami sakinleri kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Enç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel sorunun en başından beri takipçisi. Kırcamililer'e yıllardır özlemle bekledikleri tapularına kavuşması adına büyük çabalar sarf etti. Sonunda Kırcamililerin yüzlerini güldürdü. Daha göreve gelmeden sözümüzü tutuyoruz Muratpaşa kazandı, Muratpaşalılar kazandı" dedi.
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Bakan Kurum tapu için geliyor
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