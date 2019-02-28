Bakan Kurum tapu için geliyor

BUGÜN NELER OLDU

KANGRENE dönen Kırcami imar sorununun çözümünde son adım atılıyor. 12 mahalleyi kapsayan alanda tapuları 2 Mart'ta dağıtılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla Güzeloluk Anadolu Lisesi'nde tapu dağıtım töreni düzenlenecek.Konuyla ilgili müjdeyi AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Enç verdi. Kırcami'de vatandaşlarla buluşan Enç, en az Kırcami sakinleri kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Enç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel sorunun en başından beri takipçisi. Kırcamililer'e yıllardır özlemle bekledikleri tapularına kavuşması adına büyük çabalar sarf etti. Sonunda Kırcamililerin yüzlerini güldürdü. Daha göreve gelmeden sözümüzü tutuyoruz Muratpaşa kazandı, Muratpaşalılar kazandı" dedi.