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Cep terazisi polise bile ‘pes’ dedirtti

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Cep terazisi polise bile ‘pes’ dedirtti
ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda emniyet güçlerinin yakaladığı K.K. ve S.G.E. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi. Aramalarda 19. 8 gram metamfetamin maddesi ile çok sayıda aparat yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri inceleyen polis, 2 adet araç kumandası görünümündeki malzemenin, gizli şekilde yapılmış hassas terazi olduğunu tespit etti. Görülen manzara polise bile 'pes' dedirtti.
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Cep terazisi polise bile ‘pes’ dedirtti
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