Havuzun Akrepleri madalyaları topladı

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ANTALYASPOR yüzme takımı 11-12 Yaş Gelişim Projesi Müsabakalarında 72 madalya ile zirveye çıktı. 23-24 Şubat tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalara katılım çok yüksek oldu. 23 kulüpten 312 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele etti. 53 sporcusu ile müsabakalara katılanYüzücüler ayrıca, 33 adet A4 barajı, 31 adet A3 barajı ve 34 adet A2 barajını da geçerek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.