İstanbul’dan Akseki’ye dost eli uzandı

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İstanbul'da yaşayan Akseki kökenlilerin kurduğu İstanbul Susuzşahap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya'nın Akseki ilçesinde öğrenim gören 120 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunuldu. İstanbul'da bir mahalleye de isim veren Akseki kökenli İstanbullular, Cevizli İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu.İstanbul'da Susuzşahap Mahallesi'ne de isimlerini veren dernek üyelerinin ziyaretine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır da katıldı. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Aksekililerin en güzel özelliğinin memleketini daima düşünen, hayırsever ve vefalı tavırlarının olduğunu vurguladı ve dernek üyelerine okul öğrencilerine destekleri için teşekkür etti. Derneğin kadın kolları başkanı Aynur Balkan ise "Kendi memleketimiz olan Akseki'de yardım projesi düzenlemek istedik. Geleceğin yöneticileri olan çocuklarımız bizler için çok önemli. Dernek olarak eğitime desteğimiz devam edecek" diye konuştu.