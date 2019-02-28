Masa tenisinde zirveye yerleşti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR erkek masa tenisi takımı, 1. Lig 2. etap sonunda 15 maçta 14 galibiyet alarak 1. yarıyı zirvede tamamladı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2018-2019 Ali Abalı sezonu Türkiye 1. Ligi 2. etabı İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda tamamlandı. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda 1. Lig'de ilk devre tamamlanmış oldu. Antalyaspor erkek takımı oynadığı 15 maçın 14'ünü kazanarak Bu Biliçspor ile aynı puanı toplayıp adını ilk sıraya yazdırdı. Birinci devreyi ilk sekiz içinde tamamlayan takımlar, ikinci devre play-off grubunda, ilk sekize giremeyen takımlar ise klasman grubunda mücadele edecek. 1. Lig'de ikinci devre 20-21 Nisan tarihlerinde Ankara'da tek devre oynanacak olan playoff maçları ile sona erecek.